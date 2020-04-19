مجلس ضاحية الرحمانية يواصل جهوده الإنسانية

المصدر: الشارقة - البيان

بحث مجلس ضاحية الرحمانية مواصلة دوره تحت مظلة دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، في تقديم أوجه العطاء استمراراً لجهود مجالس الضواحي في ما اتخذته من سياسات اجتماعية تشكل رافداً فاعلاً ومتجدداً في تعزيز التنمية الاجتماعية في إمارة الشارقة، ودعم الأسر المتعففة التي تأثرت من جائحة «كورونا».

وأكد المجلس مواصلة جهوده الإنسانية بالتعاون مع المؤسسات الخيرية لتعزيز التدابير والإجراءات الاحترازية من أجل الوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد الذي أثر على العديد من الأسر معيشياً وتنسيق سبل تواصل المحسنين ودعمهم لهذه الشريحة المهمة من المجتمع والوقوف معها وضمان استقرارها أسرياً ومجتمعياً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس ضاحية الرحمانية باستخدام النظام الإلكتروني عبر التواصل المرئي (عن بعد) لبحث مختلف أدوار مجلس الضاحية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى في دعم المبادرات الوطنية.