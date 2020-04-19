«سيجي للخرسانة» تدعم البرنامج الوطني للتعقيم في الفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أشار المهندس المعتصم بالله سرحان، المدير العام لشركة سيجي للخرسانة الجاهزة، التابعة لمجموعة الفجيرة الوطنية، إلى أن الشركة سارعت في دعمها للبرنامج الوطني للتعقيم بإمارة الفجيرة، والتي انطلقت مهامه منذ أسابيع، بإشراف مؤسسة الموارد الطبيعية، وبالتعاون مع بلدية الفجيرة والشركاء الاستراتيجيين، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على دعم الجهود والإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

وسخرت الشركة 40 شاحنة كبيرة وكافة آلياتها ومعداتها الضخمة من جميع فروع الشركة، والمزودة بالمواد المعتمدة لعمليات الرّش، والتي أصبحت تنتجها الشركة، طبقاً لأفضل المواصفات وأعلى المعايير الصحيّة، لخدمة البرنامج الوطني للتعقيم، كما وفرت كوادر بشرية مدربة ومؤهلة، ومزوّدين بجميع وسائل السلامة .

وأوضح سرحان أن الشركة تحركت للقيام بمهام التعقيم في البداية، في محيط شركاتها وبين موظفيها، ضمن الجهود اليومية لبرنامجها الداخلي للحفاظ على سلامة كوادرها البشرية، ثم انطلقت لدعم جهود الجهات المعنية بالإمارة في عمليات التعقيم والتطهير بشكل يومي.