«الشارقة صديقة للطفل» يطلق «التنشئة الوالدية وكوفيد - 19»

المصدر: دبي- البيان

أطلق مكتب الشارقة صديقة للطفل، حملة بعنوان «التنشئة الوالدية وكوفيد-19»، بهدف دعم ومساعدة أولياء الأمور والأسر في التعامل مع الأطفال واليافعين في ظل انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة من المصادر الموثوقة، وذلك على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمكتب ومشروعه «الشارقة صديقة للأطفال واليافعين».

وتترجم الحملة رؤية وأهداف المكتب الرامية إلى دعم الأسر لتوجيه أطفالهم ورعايتهم نفسياً وجسدياً وفكرياً، وتشجيع الوالدين على تعزيز علاقتهم بأطفالهم من خلال ممارسة الأنشطة المشتركة، بالإضافة إلى تزويد أولياء الأمور بالنصائح والإرشادات السليمة في طرق التعامل مع أبنائهم، إلى جانب تقديم الحقائق من المصادر الموثوقة حول فيروس «كورونا» .

وتستند الحملة إلى توصيات من عدد من المنظمات العالمية المختصة، من بينها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وتستقي معلوماتها من المصادر والجهات الرسمية والموثوقة لتعزيز الممارسات الإيجابية لدى أفراد المجتمع والعائلة بشكل خاص وعدم الأخذ بالشائعات والمعلومات المغلوطة.