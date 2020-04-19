محاكم دبي تستأنف الجلسات القضائية عن بُعد

المصدر: دبي- البيان

أعلنت محاكم دبي عن استئناف الجلسات القضائية الإلكترونية لمحاكماتها «عن بُعد»، اعتباراً من اليوم، على اختلاف درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز التي تتيح الخدمة لأفراد الجمهور إمكانية حضور الجلسات «عن بُعد» من أي مكان من خلال اختيار رقم القاعة الذكية عبر برنامج الاتصال المرئي حسب كل دائرة قضائية، وأن الخدمة المستحدثة تشكل خطوة واسعة نحو تسهيل وتسريع عملية التقاضي، وتتويجاً لسلسلة من الإنجازات الرائدة التي حققتها الدائرة خلال فترة قصيرة.

كما تمكن الخدمة السماح لكل شخص بالدخول إلى قاعة المحاكمة، مؤكداً أن الدائرة راعت هذا المبدأ من خلال تفعيل جلسات الاتصال المرئي والإعلان عن القاعات الإلكترونية التي تمكن أفراد الجمهور من أي مكان بالدخول إلى قاعة المحاكمة الافتراضية .