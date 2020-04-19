شرطة الشارقة تطلق خدمات خاصة للكادر الصحي

المصدر: الشارقة- وام

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بمركز إسعاد المتعاملين باقة من الخدمات الموجهة للكادر الطبي والموظفين العاملين بالحقل الصحي.

وأكد المقدم خالد محمد الكي مدير مركز خدمات المرور والترخيص إطلاق خط ساخن بالتعاون والتنسيق مع منطقة الشارقة الطبية لإنجاز جميع المعاملات المرورية، التي وفرتها وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني «UAEMOI»، وذلك من خلال الاتصال بموظفي المركز عبر الخط الساخن، أو عبر البريد الإلكتروني إلى جانب خدمة الواتس آب ، حيث يقوم موظفو مراكز خدمات المتعاملين بإنجاز معاملاتهم على الفور دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة وتوصيلها إليهم في مقار أعمالهم.