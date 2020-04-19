تفعيل منظومة العمل عن بُعد في «آمر»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي تفعيل منظومة «العمل عن بعد» في كل مراكز آمر النموذجية المنتشرة في دبي، والبالغ عددها 70 مركزاً، منوهة بأن المراكز سيتم إغلاقها حتى إشعار آخر، وتأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات حكومة الإمارات الرامية إلى تعزيز سلسلة التدابير الوقائية والاحترازية، التي تتبعها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، كما تأتي اتباعاً لتوجيهات الجنة العليا للأزمات والطوارئ في دبي، لتمديد برنامج التعقيم الشامل على مدار 24 ساعة.

وستقدم مراكز آمر جميع الخدمات للمتعاملين عبر الموقع الإلكتروني للإدارة gdrfad.gove.ae أو عبر التطبيق الذكي «آمر» المتوفر على الهواتف الذكية IOS وGoogle play، الذي يتيح إمكانية التعرف على أقرب مركز والتواصل معه عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني للتقديم على الخدمة، كما تتيح بعض المراكز التقديم على الخدمة عبر التطبيق.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته إقامة دبي «عن بعد» مع مجموعة من ملاك مراكز «آمر» النموذجية المعنية بتقديم خدمات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، برئاسة العميد د. علي عجيف الزعابي المستشار القانوني في إقامة دبي، وبحضور العقيد د. عمر الشامسي مساعد المدير العام لأذونات الدخول والإقامة والرائد سالم بن على مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين، والرائد مروان بالحصا رئيس قسم مراكز آمر، وذلك بهدف بحث مدى تفعيل نظام تقديم الخدمات عن بعد لدى المراكز بالفعالية والكفاءة المعهودة نفسها.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة بسير العمل في المراكز والعمل على تذليل كل التحديات التي قد تواجهها، وذلك ما يسهم في استمرارية الأعمال وعدم تأثرها خلال فترات التعقيم الوطني، كما تم أيضاً الاستماع إلى وجهات النظر لأصحاب مراكز آمر ومناقشتها تمهيداً لدراستها والعمل بموجبها، وذلك للمحافظة على سير منظومة العمل خلال الأوضاع العالمية الراهنة جراء جائحة فيروس (كوفيد - ١٩) المستجد.

وبدورهم أثنى أصحاب مراكز آمر النموذجية على هذه المبادرة واللقاء عن بعد بما يعكس الثقة بدور إقامة دبي في التعامل مع شركائها وحرصها على استمرارية تفعيل قنوات التواصل معهم، بما يضمن استمرارية العمل في خدمة المتعاملين.

وقد خرج اللقاء بعدد من التوصيات والتصورات، التي من شأنها تحقيق مصالح المستثمرين ملاك المراكز والموظفين المواطنين.