الإمارات تنال موافقة الهند للحصول على دواء هيدروكسي كلوروكين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت السفارة الإماراتية في نيودلهي أن الإمارات حازت على موافقة الحكومة الهندية لتصدير كميات وافية من دواء هيدروكسي كلوروكين.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: "بتوجيهات من القيادة الرشيدة، نجحت سفارة الدولة في نيودلهي بالحصول على موافقة الحكومة الهندية لتصدير كميات وافية من دواء هيدروكسي كلوروكين إلى الإمارات".

وأشارت السفارة عبر حسابها في توتير إلى أن الشحنة الأولى من الدواء في طريقها إلى الدولة حاليا تتضمن 5,5 مليون حبه؛ لاستخدامها كعلاج لمصابي فيروس كورونا، وعليه نثمن تعاون الحكومة الهندية في تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة.