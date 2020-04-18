اللجنة الدائمة لشؤون العمال تصدر دليلاً إرشادياً بالإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي دليلا إرشاديا يتضمن الاجراءات الوقائية لمكافحة فيروس (كوفيد -19) المستجد للعمالة والسائقين ومشرفي السكنات العمالية تم توزيعه على 500 شركة في دبي لضمان صحتهم وسلامتهم .

ويأتي الدليل ضمن حزمةمبادرات وحملات توعوية مكثفة واسعة النطاق تنفذها اللجنة حول سبل الوقاية والحماية الواجب اتباعها لمكافحة فيروس (كوفيد- 19) المستجد، مستهدفةً بذلك الشركات في جميع أنحاء إمارة دبي وسكنات العمال ومواقع العمل في مختلف الإمارة، حرصاً منها على نشر الوعي بين هذه الفئة وتوجيههم حول الإجراءات الوقائية التي يجب أن تتخذ من قبلهم وذلك يأتي ذلك في إطار الجهود الوقائية والتدابير الاحترازية المكثفة المتخذة لمكافحة هذا الوباء.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي:" إن اللجنة تحرص دائماً على توفير أفضل ظروف العمل لكافة العمال في إمارة دبي وفي كافة الظروف لضمان صحتهم وسلامتهم ، مضيفاً إن اللجنة تبذل قصارى جهدها لمساندة الجهود الجبارة المبذولة على مستوى إمارة دبي للتصدي لهذا الوباء الذي اجتاح العالم ومن واجبنا ومسؤوليتنا أن نواصل جهود التوعية لضمان أعلى مستويات الحماية لاسيما مع تمديد عمليات التعقيم في إمارة دبي على مدار 24 ساعة يومياً، بهدف تسريع عمليات مكافحة الفيروس المستجد وضمان القضاء عليه في أقرب فرصة ممكنة.

وقام فريق اللجنة العمالية بالنزول الميداني إلى مساكن العمال منذ تاريخ 15 مارس الفائت لتوجيه العمال وتثقيفهم بالإجراءات الوقائية للحماية من فيروس (كوفيد-19)والتأكد من إلمام العمال بالضوابط والاشتراطات المعززة للصحة والسلامة والتحقق من مدى التزامهم بها، حيث تم توزيع ملصقات إرشادية وتوعوية على سكنات العمال، باللغات العربية الأوردو والهندية والإنجليزية، لحثهم على الالتزام بالاحتياطات الصحية في التعامل مع هذا الوباء ،عدا عن ذلك توزيع أدوات التعقيم والنظافة الشخصية لهم . كما حرصت اللجنة أيضا على تزويدهم بأرقام التواصل، سواء مع هيئة الصحة أو شرطة دبي أو اللجنة العمالية. كما تم إعداد فيديو توعوي للبث بعدة لغات حول كيفية الوقاية الصحية للعامل وكيفية التعامل مع المرض إن وقعت أي إصابة.

ويتضمن الدليل التعريف بالفيروس وطرق انتقال العدوى وكيفية انتشارها، والاحتياطات الواجب اتخاذها على المستوى الشخصي للحماية من هذا الفيروس، حيث تم توزيع الدليل الارشادي على 500 شركة في إمارة دبي وتوجيههم نحو اتخاذ الإجراءات الوقائية نحو العمال ومساكنهم وحافلات النقل.

وكشف اللواء بن سرور أن الدليل يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية حيث تعمل الدولة وبالتعاون مع كافة الهيئات الصحية بالدولة إلى ترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل المرض ودرء الأخطار الصحية والتعامل مع حالات الكوارث والأوبئة بكل دقة و احترافية من خلال اتباع القواعد الصحية السليمة و وفق أعلى المعايير الدولية كما أن الوعي المجتمعي والمؤسسي له دور كبير على صعيد التصدي للأخطار المترتبة من حدوث تلك الكوارث

واكد اللواء بن سرور حرص الدولة على توفير جميع سبل التوعية الصحية والوقاية من هذه الأخطار واصفا الدليل بإحدى تلك السبل لنشر الوعي واتباع الخطوات السليمة في اللحظات القاسية التي قد يمر بها المجتمع والشركات والأفراد موضحا أن الدليل مرجعًا شاملا للتعامل مع الحالات الطارئة في السكنات العمالية ومواقع العمل كم انه يحدد القواعد الصحية الصارمة التي يجب الامتثال لها في سبيل الوصول ألي أقل الأضرار على جميع المستويات.