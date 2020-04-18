الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ المرحلة الثانية من مبادرة "لبيه يا وطن"

المصدر: وام

تنفذ "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" المرحلة الثانية من مبادرة "لبيه يا وطن" ضمن جهودها لتعزيز التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد / كوفيد-19 /.

تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة تعزيز البرامج التوعوية والإرشادية للوقاية من الفيروس، والموجهة لبعض الشرائح في الدولة، كأصحاب الهمم، وكبار السن وتفعيل دور المتطوعين في هذا الصدد بصورة أكبر و الاستفادة من خبراتهم في مجال الاتصال ومهاراتهم الفنية لانتاج أفلام قصيرة ومقاطع فيديو بالعربية والانجليزية والأردو لإيصال الرسائل التوعوية التي تصدرها الهيئة بأسلوب مبسط ومباشر، ونشرها عبر الوسائط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الاجراءات الاحترازية بشأن الفيروس.

كما تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة تنفيذ حملة ميدانية لتوزيع المعقمات الصحية، وأدوات الوقاية مثل الكمامات والقفازات في محطات أدنوك للبترول على مستوى الدولة، إلى جانب حملة أخرى لجمع مخلفات أدوات الوقاية القديمة / قفازات، كمامات / من أمام الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية والمواقع الرئيسية والاستراتيجية، بالتعاون مع البلديات في الدولة وشركة تدوير في أبوظبي وذلك عبر فرق من المتطوعين تم إعدادها لهذا الغرض وتم في هذا الشأن توزيع المناطق في الدولة إلى قطاعات على أن يتولى كل فريق قطاعا معينا لتنفيذ المبادرة إلى جانب القيام بعمليات الإرشاد والتوعية بشأن عدم إلقاء مخلفات وسائل الوقاية والحماية من قفازات وكمامات في المناطق العامة بل وضعها في الأماكن المخصصة لذلك حفاظا على صحة الجميع.

كانت هيئة الهلال الأحمر قد نفذت منذ بداية الأزمة الصحية العالمية الراهنة المرحلة الأولى من مبادرة " لبيه يا وطن " و التي تضمنت تعزيز الاجراءات التوعوية و الارشادية لمجابهة كورونا و شملت 176 موقعا في جميع مناطق الدولة خاصة المراكز التجارية والاسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية، وشارك في تنفيذها 1839 متطوعا، وحققت تلك المرحلة أهدافها بصورة كبيرة ولاقت تفاعلا وتجاوبا من المستهدفين من فعالياتها على مستوى الدولة.