حمدان بن محمد يفتتح المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي

المصدر: البيان الإلكتروني

قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بافتتاح المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي.

ويوفر المستشفى المؤقت 3030 سريراً للمرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا، بينها 800 مخصّصة للعناية المركزة.

وقال سموه :حكومة دبي وكوادرها الطبية وخطوط الدفاع الأولى وفرق المتطوعين دائماً على أتم الاستعداد لتلبية نداء الواجب...اليوم صحتكم وسلامتكم هي أولويتنا المطلقة وملتزمون كعادتنا في تقديم كافة الخدمات لكل من يحتاج إليها في دبي.

وتفقد سموه خلال جولة ميدانية مختلف التجهيزات الخاصة بالمستشفى الجديد والتقى مجموعة من الأطباء والقائمين على تشغيل هذا المستشفى الذي يدعم المنظومة الصحية في دبي ويأتي ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لتعزيز قدرات الإمارة في التعاطي مع كوفيد - ١٩.