بلدية الشارقة تدشن محطة لتعقيم وتطهير مركباتها الخفيفة

المصدر: الشارقة - البيان



دشنت بلدية مدينة الشارقة من خلال إدارة النقليات في مقر الإدارة بالمنطقة الصناعية الثالثة، محطة لتعقيم وتطهير جميع المركبات الخفيفة التابعة للبلدية، باستخدام مواد معاد تدويرها ضمن أهداف الإدارة وخططها في الحفاظ على البيئة من خلال الاستغلال الأمثل لقطع الغيار الموجودة لديها وعمل مشاريع نوعية ابتكارية وتنفيذ مشاريع لخدمة مختلف الإدارات في البلدية باستخدام مواد صديقة للبيئة.

وأكد المهندس حميد البنا مدير إدارة النقليات في قطاع خدمة المتعاملين ببلدية مدينة الشارقة، أن تدشين هذه المحطة يعكس جهود البلدية في الحد من انتشار الفيروس، ومن خلال رؤيتها الابتكارية قامت الإدارة بتدشينها من أجل تعقيم وتطهير جميع مركبات البلدية الخفيفة، حيث تعمل وفق عدة مراحل وهي غسيل المركبة بالماء ثم تعقيمها ثم تجفيفها بشكل آلي من الخارج، وتعقيمها من الداخل في المرحلة النهائية بطريقة يدوية، مشيراً إلى أن المحطة تم تزويدها بنظام آلي للتحكم في عملية التشغيل.

ولفت البنا أن المشروع يعكس الجهد الكبير والملموس الذي تقوم به البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة هذه الجائحة، كما يأتي استكمالاً لبرنامج التعقيم الذي تقوم به البلدية بشكل يومي بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص وضمن البرنامج الوطني للتعقيم لجميع المناطق في مدينة الشارقة.