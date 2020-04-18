400 وحدة دم تجمعها حملة بنك الدم خلال أسبوع في العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

استضاف الشيخ محمد بن ركاض عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبو ظبي بمجلسه في منطقة العامرة في العين مبادرة بنك الدم الإقليمي في العين والتي أقيمت تحت شعار "خلك في البيت بنك الدم يصل إليك" بالتعاون مع جمعية المؤازرة الإماراتية لمرضى السرطان، وهي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة التي تتيح للجمهور التبرع بالدم في منازلهم وعبر المجالس في الأحياء، وحث الأهالي والأسر على التبرع بالدم، حيث سجلت المبادرة في أسبوعها الأول جمع أكثر من 400 وحدة من كل الفصائل.

وقال الشيخ محمد بن ركاض : "إن إطلاق هذه المبادرة الإنسانية في ظل الظروف الحالية جراء انتشار فيروس كورونا تعد من صفات العطاء عند شعب الإمارات والأخوة المقيمين من كافة الجنسيات، وهي تجسد

أسمى معاني التكافل المجتمعي وترسيخاً لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم العمل الخيري". مؤكدًا على أن دولة الإمارات حالياً تخطو نحو ريادة طبية رائدة وخدمات صحية متميزة تنافس أرقى المستويات العالمية من خلال رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه.

كما قال الشيخ سالم بن ركاض رئيس مجلس إدارة جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان : "إن هذه المبادرة تأتي ضمن التعليمات بضرورة التزام المواطنين والمقيمين في منازلهم خلال هذه الفترة الحرجة، بالتزامن مع الجهود الكبيرة الرامية إلى الوقاية من الإصابة بمرض كورونا المستجد، وبالتالي تفادي النقص في الدم وتوفير الكميات اللازمة لمرضى السرطان وحالات الطوارىء".

ولفت حمد الملا مدير بنك الدم في العين إلى أن عدد وحدات الدم في هذه الحملة خلال أسبوع وصلت إلى قرابة 400 وحدة من كل الفصائل. مشيراً إلى أن المبادرة "خليك بالبيت بنك الدم يصل إليك" تلتزم بالمعايير التي اعتمدتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي بشأن عملية التبرع بالدم حفاظاً على صحة المتبرعين، من خلال التأكد من تعقيم الأدوات المستخدمة في جمع العينات، ومراعاة التعليمات الخاصة بالتباعد الجسدي، وترك مسافة كافية بين الأفراد، وإرشاد المتبرعين بتحقيق عناصر الوقاية الواجبة، وتوفر أدوات التعقيم لليدين والكمامات والقفازات. مؤكداً على أن طلاق هذه المبادرة بالتعاون مع جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان تشجع الناس على الإلتزام بالبقاء في منازلهم، والمساهمة في ذات الوقع بمجال العمل الإنساني.