استئناف الجلسات القضائية في دبي ابتداء من الغد

المصدر: دبي -البيان

قررت محاكم دبي استئناف الجلسات القضائية الإلكترونية لمحاكماتها «عن بُعد»، اعتبارا من يوم غد الاحد، على اختلاف درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، مؤكدة ان ها الاجراء يشكل خطوة واسعة نحو تسهيل وتسريع عملية التقاضي، وتتويجاً لسلسلة من الإنجازات الرائدة التي حققتها الدائرة خلال فترة قصيرة.

و تتيح الخدمة لأفراد الجمهور إمكانية حضور من أي مكان من خلال اختيار رقم القاعة الذكية عبر برنامج الاتصال المرئي حسب كل دائرة قضائية، و تسمح لكل شخص بالدخول إلى قاعة المحاكمة.

وفعلت المحاكم جلسات الاتصال المرئي والإعلان عن القاعات الإلكترونية التي تمكن أفراد الجمهور من أي مكان بالدخول إلى قاعة المحاكمة الافتراضية والاطلاع على ما يجري فيها كما لو كانوا حضورا في قاعة المحاكمة العادية.



وأوضحت المحاكم في بيان صحافي، أن القرار يأتي تماشيا مع الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وتجاوبا مع رفع مستوى الفيروس من قبل منظمة الصحة العالمية إلى درجة وباء وحفاظا على سلامة مجتمعنا.