اقتصادية الشارقة تطلق 20 خدمة رقمية من دون معرّف

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حزمة من الخدمات الرقمية المطورة، والتي تتيحها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي على مدار الساعة للتسهيل والتيسير على المتعاملين ودعم الأعمال في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الدولة والعالم، حيث دشنت الدائرة 20 خدمة رقمية مطورة من غير معرف (دون الحاجة لاسم مستخدم وكلمة مرور).

ويأتي ذلك بهدف التقليل من زيارات المتعاملين إلى مراكز تقديم الخدمة والمحافظة على مبدأ التباعد الاجتماعي حفاظاً على السلامة العامة وتحقيقاً لمنظومة التحول الرقمي التي تتبناها حكومة الشارقة.

تجديد

وقد شملت الخدمات التي أعلنت عنها الدائرة خدمات تجديد رخصة تجارية، وإصدار اسم تجاري، وتجديد اسم تجاري، وتغيير موقع، وتعديل رخصة، وتجديد مستودع رخصة من خارج الإمارة، وتمديد التعديل المبدئي للرخص التجارية، وفك تجميد رخصة وتصريح حملة ترويجية، وتصريح إعلان ترويجي، وتصريح السيارات المتنقلة، وتصريح تصفية، وإصدار تصريح تنزيلات، وتصريح الأكشاك، وتصريح المعارض، وتعديل تصريح، وحجز موعد تقييم فني، إلغاء عقد إيجار، بالإضافة إلى خدمتي الإفادة عن كشف الرخص والإفادة عن عدم امتلاك رخص تجارية.

تحول

وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن الدائرة ماضية في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي والعمل مع شركاءها لتقديم خدماتها وفقا لأرقى الممارسات العالمية، وحث المتعاملين بمختلف فئاتهم إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها الدائرة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

وأشار إلى أن سعي الدائرة لتطوير خدماتها يأتي تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، لطرح كل ما هو جديد وحديث من خدمات رقمية بهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين ووصولاً إلى تطبيق مفهوم الحكومة الرقمية.

تطوير

ولفت السويدي إلى إن الهدف من تطوير الدائرة لخدماتها الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية هو توفير كافة الخدمات بسهولة ويسر لتمكين المنشآت الاقتصادية إلى جانب الأفراد والمستثمرين من استكمال وإنجاز أعمالهم بسلاسة في ظل الظروف الراهنة والتي تتطلب منا جميعاً الحفاظ على التباعد الاجتماعي، مشيراً أن إطلاق هذه الخدمات سيعمل على تلبية تطلعات المتعاملين في إمارة الشارقة.

ومن جانبه قال علي النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات أن الدائرة مستمرة في تطوير خدماتها الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية بما يعزز ويحسن تجربة المتعامل عن طريق توفير وتطوير المزيد من الخدمات بغرض تسهيل طرق التواصل مع الدائرة.

وأوضح أن الدائرة تسعد بتزويد متعامليها بخدمات رقمية متطورة تمكّنهم من إنجاز معاملاتهم بيسر وسلاسة وبأقل وقت وجهد ممكن، بالإضافة إلى توفير ميزة تتبع المعاملات في مراحلها المختلفة دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة أو مراكز تقديم الخدمة.

مبادرة

أكد النقبي أن استمرار الدائرة بتدشين المزيد من هذه الخدمات يأتي ضمن مبادرة الدائرة للتحول الرقمي، وذلك لتسهيل الإجراءات وتقليص وقت الانتظار وتوفير خدمات ترقى لتطلعات المتعاملين، وفرص وخيارات أوسع لإنجاز معاملاتهم.

ونوه إلى أن الخدمات من غير معرف دخول تسهم في تسريع آلية الوصول إلى المعاملة الرقمية لاستكمالها في أي مكان دون الحاجة لتسجيل الدخول الأمر الذي يقلل الاحتكاك بالآخرين ويحافظ على صحة وسلامة المجتمع ويرتقي بالمنظومة الرقمية والتقنية في إمارة الشارقة.