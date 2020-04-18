الزراعة والسلامة الغذائية تفتتح 3 فروع جديدة لحصاد مزارعنا

المصدر: أبوظبي-البيان

افتتحت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ثلاثة فروع جديدة لمحلات "حصاد مزارعنا" لبيع المنتجات الطازجة من الخضروات والفواكه، وذلك في إطار التزامها بالمحافظة على إمداد الأسواق والمستهلكين باحتياجاتهم من السلع الغذائية، ومساعدة المزارعين في إمارة أبوظبي على تسويق منتجاتهم والنفاذ للأسواق المحلية.

وأعطت الهيئة حق تشغيل وإدارة هذه الفروع لإحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تجارة المنتجات الغذائية الطازجة، حيث تم افتتاح فرع في منطقة الشهامة بأبوظبي والثاني في منطقة "العامرة" بالعين، والثالث في مدينة زايد بمنطقة الظفرة ليرتفع بذلك عدد فروع محلات "حصاد مزارعنا" إلى 9 فروع على مستوى إمارة أبوظبي، بواقع 5 فروع في أبوظبي، وفرعين في العين وفرعين في منطقة الظفرة ، كما يتوقع أن يتم افتتاح فروع أخرى قريباً، وذلك في إطار خطة الهيئة للتوسع في افتتاح منافذ لبيع المنتجات الطازجة وتأمين وصولها لأكبر شريحة من المستهلكين، بالإضافة إلى دعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته في السوق.

وتلتزم محلات "حصاد مزارعنا" بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتسوق الآمن حيث يتم المحافظة على نسبة متسوقين لا تزيد عن 30 % من سعتها الاستيعابية، بالإضافة إلى اشتراطات التباعد وترك مسافة آمنة بين المتسوقين بمقدار متر ونصف المتر بين كل متسوق وآخر.



وأكد سعادة ناصر محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار والتجارة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن افتتاح منافذ بيع جديدة لـ "حصاد مزارعنا" يعبر عن التزام الهيئة بتوفير السلع الأساسية إلى ما لا نهاية وفقاً لتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تمثل الخضراوات والفواكه إحدى السلع الأساسية ومطلباً حيوياً لكافة الأسر، مشيراً إلى أن إعطاء الشركات الوطنية حق تشغيل وإدارة منافذ بيع "حصاد مزارعنا" ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة أبوظبي الرامية لتكامل أدوار الهيئات الحكومية والخاصة ودعم قدرات القطاع الخاص الوطني وتفعيل مساهمته في منظومة الأمن الغذائي لتحقيق العيش الكريم ورفاهية كل من يعيش على أرض الإمارات.



وقال "في ظل الطلب المتزايد على الخضروات والفواكه، ودعماً للمزارعين، تعمل الهيئة بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على التوسع في تسويق الإنتاج المحلي وتسهيل وصوله للمستهلكين في كافة الظروف والأوقات، حيث نحرص على تنويع قنوات التسويق لتوفير المنتجات المحلية لجمهور المستهلكين بطرق ووسائل مختلفة سواء كانت موسمية مؤقتة مثلما هو الحال في أسواق المزارعين الأسبوعية والتي تقام خلال الموسم الشتوي من نوفمبر إلى مايو، أو منافذ بيع دائمة في قلب المناطق السكنية على مستوى إمارة أبوظبي مثل منافذ بيع "حصاد مزارعنا"، كما تعتمد الهيئة على السيارات المبردة المتنقلة كوسيلة أخرى لتسويق المنتجات المحلية، بالإضافة إلى التوريد لمراكزبيع التجزئة الكبرى في الدولة، وتوفير المنتجات المحلية الطازجة لتجار الجملة في منطقة المينا في أبوظبي بصورة يومية.