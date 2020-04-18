حاكم عجمان يأمر بمكرمة 3 ملايين درهم لمساعدة ألف أسرة متعففة

المصدر: عجمان- البيان

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمكرمة بقيمة 3 ملايين درهم ، لمساعدة 1000 أسرة وذلك لتخفيف الضغط الواقع عليهم من أثر تغير نمط الحياة في المرحلة الراهنة للتعاطي مع تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقد وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس تنسيق العمل الخير للعمل عليها من قبل القائمين على المجلس لتوزيعها بشكل فوري والتواصل مع مجتمع الإمارة و المؤسسات المدنية لضمان التنسيق الفعال بين المؤسسات والفعاليات المعنية لتلمس حاجات المجتمع في هذه الفترة الاستثنائية ورفع التقارير والتوصيات بشكل دوري لصاحب السمو حاكم الإمارة و المجالس المعنية من أجل تطبيق منظومة مرنة وفعالة للمحافظة على صحة وسلامة وسهولة العيش للقاطنين في الإمارة.

وقالت مريم المعمري أمين عام مجلس تنسيق العمل الخيري " لقد جسدت هذه المكرمة معاني تضامن وتلاحم قادتنا مع المجتمع، وتلمسهم احتياجاته الضرورية بشكل دائم ومستمر، حيث تولي قيادتنا الرشيدة اهتماما كبيرا بالمواطنين والمقيمين وتوفر لهم كل ما يمكن أن يسهم في تحقيق رفاهيتهم وسعادتهم، كما تقدم لهم الدعم اللازم لتمكينهم من تجاوز هذه المرحلة المؤقتة.

وأضافت جاءت المكرمة من سيدي صاحب السمو حاكم عجمان لتؤكد اهتمامه العميق بأبناء شعبه وسعيه الدائم والحثيث للارتقاء بمستواهم المعيشي، وللتمتع بحياة مستقرة وآمنة مهما كانت الظروف، فهو خير أب وقائد ومسؤول عن رعيته.

وأوضحت المعمري انه تم التنسيق مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية و المؤسسات والجهات المختصة في الإمارة لتحديد الأسر المحتاجة للمساعدات، ومن ثم تحويل المساعدات عبر المصارف والبنوك الخاصة بهم، لتجنيبهم الخروج من المنزل نظرا للظروف والأوضاع الراهنة.

كما تأتي المكرمة ضمن حزمة من القرارات والتوجيهات التي أمر بها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان والتي طالت المجتمع وقطاع الأعمال وذلك ضمن جهود مباركة عمت الإمارات كلها ، وقد تمثلت في قرارات وإجراءات ومبادرات كريمة ، كما أنها جزء لا يتجزأ من منظومة عطاء متكامل لا تنتهي من القيادة لأبناء الوطن ،لتبقى دولة الإمارات الوطن الذي يحتضن الجميع والملاذ الآمن في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره.