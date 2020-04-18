بيت الخير توزع المير على 15 ألف أسرة بـ 12 مليوناً

المصدر: دبي - رامي عايش

باشرت جمعية بيت الخير في دبي، في توزيع المير الرمضاني على 15 ألف أسرة مستحقة، بمبلغ إجمالي يتوقع ان يزيد عن 12 مليون درهم، في وقت حددت فيه هدفا مبدئياً بتوزيع 20 ألف وجبة على الصائمين يومياً.

وأعربت عن املها بأن يتجاوز عطاء المحسنين ما يسمح لها بتجاوز الرقم الذي حققته العام الماضي، بتوزيع 705 وجبة خلال الشهر الفضيل.

وقال عابدين العوضي المدير العام، إن عملية التوزيع ستتم من خلال جمعية الاتحاد التعاونية، التي تم تزويدها بكشوفات رسمية بأسماء المستفيدين أو من ينوب عنهم عند الاستلام بموجب الهوية الوطنية.

وأضاف: "نظراً لظروف التعقيم الوطني والحجر المنزلي التي تسود الدولة خوفاً من تفشي الوباء، ألغت جمعية بيت الخير هذا العام توزيع القسائم الورقية (الكوبونات) الخاصة بالمير، واتفقت مع جمعية الاتحاد التعاونية على صرف المير الرمضاني للمستحقين بموجب الهوية الوطنية، بعد أن زودتها إدارة التنسيق والمشاريع استباقية تتمكن بموجبها الأسر المتعففة والأقل دخلاً من شراء احتياجاتها الغذائية التي تكفيها طيلة شهر رمضان".

وتابع العوضي: "يمكن لرب الأسرة إن تعذر خروجه، أن يعطي هويته لابنه أو من يخوله باستلام المير، على أن يبرز المخول أيضاً هويته وهوية المستفيد الوطنية، وتستطيع الأسرة المستفيدة أن تسحب احتياجاتها الغذائية الرمضانية على مراحل من رصيد حساب المير المقرر لها، ولمدة كافية تصل إلى ما بعد رمضان".

وأشار المدير العام إلى مشروع المير يندمج ضمن برنامج "فرحة"، الذي سيضم أيضاً مع دخول الشهر الفضيل مشروع "إفطار صائم" ومع نهاية الشهر "زكاة الفطر"، ثم مشروعي "العيدية" و"ملابس" لإسعاد أبناء الأسر في العيد، بحيث تكون هذه المشاريع قيمة مضافة لما تقدمه الجمعية للأسر والحالات المستفيدة من مشاريع ثابتة ومستمرة، تكفيها مؤونة العيش.

ولفت إلى أنه "التزاماً من بيت الخير بالإجراءات الحكومية، فقد تم إلغاء مفاطر رمضان، لتستعيض عنها بإيصال وجبات الإفطار إلى أماكن تجمع العمال، من خلال مركبات خاصة مجهزة لحفظ الطعام، وتسليمها للجهة المخولة بتوزيع الطعام في كل ثكنة وفق الإجراءات الوقائية المعتمدة لديهم.

وقال: "طرحت الجمعية على الجمهور التبرع بوجبات إفطار الصائمين من خلال الرسائل النصية SMS على حساب اتصالات، بقيمة 10 دراهم للوجبة الواحدة على الرقم 2311، كما وجهت رسائل مبكرة للمحسنين والداعمين لدعم مشروع "إفطار صائم" بتحديد عدد الوجبات التي يودون تغطيتها، علماً بأنها وضعت هدفاً مبدئياً بتوزيع 20 ألف وجبة يومياً، على أمل أن يتجاوز عطاء المحسنين ما يسمح للجمعية بتجاوز الرقم الذي حققته العام الماضي، بتوزيع 705 وجبات إفطار خلال الشهر الفضيل.