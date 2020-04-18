ممرات تعقيم ذاتيّة في مستشفيات ومراكز «صحة دبي»

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

أكد معالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها في إمارة دبي للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومن ضمنها تركيب ممرات للتعقيم الذاتي وكاشفات الحرارة على جميع مداخل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وقال معالي حميد محمد القطامي لـ «البيان» إن ميزة أجهزة التعقيم الذاتي أنها تقوم بتعقيم الشخص القادم لأي من مرافق الهيئة ليس فقط ضد «كوفيد 19»، وإنما من جميع الفيروسات البكتيرية والميكروبية، لافتاً إلى أن الأجهزة وإن كانت مخصصة لفيروس «كورونا» في المرحلة الحالية، إلا أنها ستبقى قائمة وموجودة على مداخل المستشفيات والمراكز الصحية حتى بعد استئصال الفيروس.

وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الدائمة لوقاية الكوادر الطبية والتمريضية الذين يشكلون خط الدفاع الأول، إضافة إلى مراجعي المرافق الصحية للهيئة أو المقيمين داخل المستشفيات للوقاية من العدوى، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية وضرورة حماية ووقاية العاملين في القطاع الصحي ليواصلوا دورهم البطولي في التصدي للفيروس لتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة.يشار إلى أن هيئة الصحة اتخذت ومنذ ظهور فيروس «كوفيد 19» العديد من الإجراءات الاحترازية، منها اقتصار قبول الحالات المرضية الطارئة فقط في المستشفيات وإعادة جدولة مواعيد العمليات مع إعطاء الأولوية فقط للحالات الطارئة المهددة للحياة، لإفساح المجال أمام الحالات الطارئة، والتي يقصد بها الحالات التي لا تحتمل الانتظار مثل مرضى الجلطات القلبية والسكتات الدماغية والحالات البليغة من حوادث السيارات، وحالات الولادة وكذلك حالات الأطفال الطارئة تماشياً مع المعايير العالمية المتبعة.