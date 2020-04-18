تقرير:الإمارات تتصدّر عالمياً في فحوص «كورونا»

المصدر: دبي - مؤمـن أحمــد

تصدرت الإمارات عالمياً في فحوص فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد – 19» مقارنة بعدد السكان.

حيث أجرت الدولة حتى نهاية الأسبوع الماضي 767 ألف تحليل لرعاياها من المواطنين والمقيمين، ما يمثل 77,550 فحصاً لكل مليون من السكان، وهو ما يتجاوز جميع الدول الكبرى والمتقدمة والنامية، وفق ما رصده موقع الإحصاءات والقياسات العالمي «worldometers»، الذي يوفر بيانات محدّثة معتمدة حول خارطة وباء كورونا في مختلف دول العالم.وأدى تكثيف إجراءات التقصي في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات إلى الكشف عن حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد ليبلغ مجموعها حتى أمس، 6 آلاف و302 حالة، من جنسيات مختلفة غالبيتها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، كما رصد الموقع تعافي 1188، ووفاة 37.

وأورد موقع الإحصاءات العالمي مقارنات بين مختلف دول العالم فيما يتعلق بمختلف جوانب كورونا، تناولت أعداد المصابين، والمتعافين، والمتوفين جراء الفيروس، وكذلك جهود الدول فيما يتعلق بالفحوصات، وهو ما أظهر تفوق الإمارات. وعلى سبيل المثال، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، التي ناهزت أعداد المصابين فيها 700 ألف مصاب، (تعافى منهم نحو 58 ألفاً، وتوفي 35 ألفاً)، تم إجراء نحو 10,333 فحص لكل مليون من السكان. وعربياً، حلت مملكة البحرين بعد الإمارات بمعدل 45 ألفاً لكل مليون من السكان، إذ أجرت 76,630 فحصاً حتى أمس، بينما بلغ عدد المصابين بالفيروس 1700 مصاب، تعافى منهم 703 وتوفي 7.