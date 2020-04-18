«خليفة الإنسانية» تطلق مبادرة المير الرمضاني

المصدر: أبوظبي - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.. أطلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مبادرة المير الرمضاني في مناطق الدولة كافة.

وقامت المؤسسة بدءاً من أمس بتوزيع الطرود الغذائية (الروشن الرمضاني) البالغ عددها 44001 على الأسر المسجلة لدى وزارة تنمية المجتمع في جميع أنحاء الدولة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مع مراعاة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

تبريكات

ورفع محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وإلى حكومة وشعب الإمارات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الإمارات والعالم بالخير واليُمن والبركات، وأن نتجاوز محنة «فيروس كورونا» في القريب العاجل بإذن الله.

وقال الخوري: يسعدنا أن نطلق (الجمعة) بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة وبالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، ومن خلال 27 نقطة توزيع في أنحاء الدولة مبادرة توزيع المير الرمضاني 2020 على المستحقين المسجلين بوزارة تنمية المجتمع والذين يبلغ عددهم 44001 أسرة في كافة مناطق الدولة، مشيراً إلى أن مؤسسة خليفة الإنسانية تهدف من وراء إطلاق هذه المبادرة إلى تقديم مختلف أشكال الدعم والعون والمساندة، للحد من الظروف التي تعانيها بعض الأسر بمختلف مناطق الدولة في هذه الظروف الطارئة والاستثنائية.

توزيع

وأوضح أنه تم البدء بتوزيع المير الرمضاني على الأسر المسجلة في وزارة تنمية المجتمع في مناطق الدولة كافة كخطوة نحو توفير أهم المتطلبات الضرورية لأفراد تلك الأسر من المواد الغذائية الأساسية، موضحاً أنه سيتم توزيع المير الرمضاني على 16092 أسرة في أبوظبي، و7549 أسرة في دبي، و7882 أسرة في الشارقة، و2284 أسرة في عجمان، و5344 أسرة في رأس الخيمة، و3822 أسرة في الفجيرة، و1028 أسرة في أم القيوين، ليصل عدد المستفيدين في جميع مناطق الدولة إلى 44001 أسرة.

وأكد المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أن هذه المبادرة التي تعنى بالأمن الغذائي للمواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي في وزارة تنمية المجتمع، تأتي تكملة وتعزيزاً لجهود الدولة في الحد من تداعيات فيروس كورونا الصحية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وتجسد أروع صورة من التلاحم المجتمعي في الإمارات.

بالإضافة إلى الوقوف بقوة إلى جانب كل الجهود التي تتخذها الدولة الرامية إلى ضمان سلامة وأمن وصحة جميع أفراد المجتمع وتطبيق أعلى مستويات التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.