مراكز المسح الوطني..وعي مجتمعي يعزز الإقبال على إجراء الفحوصات

المصدر: متابعة – عصام الدين عوض، جميلة إسماعيل

واصل المواطنون والمقيمون في مختلف إمارات الدولة الإقبال على مراكز المسح الوطني لفحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وسط حرص شديد من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية على مواصلة عطائهم بتفانٍ وإخلاص، تماشياً مع جهود الدولة الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس.

وفي إطار الحرص على سلامة أفراد المجتمع، الذين أظهروا وعياً لافتاً بأهمية هذه الإجراءات والفحوص للتصدي لهذا الوباء، فيما يضرب المتطوعون من الجنود المجهولين، أروع الأمثلة في ظروف استثنائية يمر بها العالم لرد جميل الوطن ومن أجل سلامة المجتمع.

وأكد الدكتور سيف الحمادي، مدير مركز المسح من المركبة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في أم القيوين بقاعة الشيخ خليفة للأفراح، أن اليوم الخامس من عملية الفحص شهد إقبالاً متزايداً في عدد الفاحصين، ما يدلل على وعي أفراد المجتمع، موجهاً رسالة إلى المتوجسين من ازدياد حالات الإصابة بالفيروس بأن ذلك لا يشكل هاجساً، وأن الفحص المبكر يبدد المخاوف، وأنه يجب التركيز على حالات الشفاء التي تزيد بصورة مطردة.

ومن جهة أخرى، لفت الدكتور سيف الحمادي إلى أن الرسالة التي بعثت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تعد رسالة إنسانية نبيلة وتؤكد مجدداً جهود القيادة في تقديم كافة أشكال الدعم للأطباء والكوادر الطبية في الدولة من أولئك الذين يعملون في خط الدفاع الأول.

حيث فاجأتهم سموها برسالة شكر وعرفان وصلت هواتفهم تقديرا لجهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

استقطاب

وأضاف أن هناك توافداً كبيراً من المجتمع، وذلك من خلال استقطاب عدد من الفاحصين من المناطق المجاورة بهدف تخفيف الضغط عنهم، كما أن المركز يعمل طيلة 5 أيام في الأسبوع من الأحد وحتى الخميس، على مدار 8 ساعات، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحاً، وحتى 6 مساءً، لإجراء عمليات التسجيل، والفحص، وأن عملية تسجيل الحالات في المركز وإجراء أخذ العينة من المفحوصين لا تتعدى 5 دقائق منذ دخولهم المركز بالمركبة، بعد إدخال بطاقة الهوية في القارئ، ليستدل على بيانات الشخص، وتسجيله.

ومن ثم إجراء الفحص بأخذ عينة من الأنف، موضحاً أنه يُشعر المراجعون بالنتائج في رسالة نصية في مدة ما بين 3 - 5 أيام من أخذ العينة، كما أنه على الراغبين في حجز موعد للفحص الاتصال على رقم مركز استجابة أو من خلال تطبيق شركة أبوظبي للخدمات الصحية، «صحة»، المتوفر في على منصات الهواتف المتحركة.

تدابير

من جهته، يستقبل مركز مسح «من المركبة» لفحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في هيلي بمنطقة العين، أعداداً كبيرة من المراجعين المواطنين والمقيمين الذين يحرصون على التأكد التام من صحتهم وسلامتهم وضمن التدابير والإجراءات التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

وأكدت هدى الفقيه، مديرة المركز، على ارتفاع نسبة ثقافة ووعي المواطنين والمقيمين على حد سواء بأهمية إجراء الفحص، منوهة بأن الطاقم الطبي في المركز يحرص يومياً وفي كلتا الفترتين الصباحية والمسائية على التأكد التام من توفر المواد الطبية الخاصة بالمسح وأجهزة الكشف الحراري، ومن عمل النظام الإلكتروني بكفاءة وسهولة، ومن الجاهزية لاستقبال المراجعين بما يضمن تقديم الخدمة بنجاح.

وقالت الفقيه لـ «البيان»: «لا يزال مركز هيلي للفحص عن طريق المركبة في منطقة العين يقدم خدماته للمراجعين الذين يرغبون في القيام بالفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» وذلك في إطار الحرص على سلامة الأفراد والاطمئنان على صحتهم وضمن التدابير والإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات للحد من انتشار الجائحة.

ففي كل يوم نستقبل أعدادا متزايدة من المراجعين سواء من المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يؤكد بلا شك على ارتفاع أو زيادة ثقافتهم ووعيهم بأهمية إجراء الفحص، لاسيما أن عملية أخذ عينة عن طريق عملية المسح من الأنف لا تتجاوز ثلاث دقائق.

في حين أن المدة المستغرقة للحصول على نتيجة الفحص تتراوح ما بين يومين إلى 5 أيام وتصل النتيجة عن طريق رسالة نصية للهاتف المسجل للمراجع عند زيارته المركز».

وأضافت: «نتواجد هنا لخدمة المواطنين والمقيمين، ونشجع من لم يجري الفحص، بضرورة إجرائه للاطمئنان على صحتهم والتأكد من خلوهم من الفيروس. وتجدر الإشارة إلى أن المركز شهد منذ افتتاحه إقبالا كبيرا من المراجعين من مختلف الجنسيات وكافة الأعمار».

ونصحت الدكتورة الفقيه الناس بضرورة بقائهم في منازلهم وعدم الخروج للأماكن المزدحمة، والخروج فقط للضرورة القصوى.