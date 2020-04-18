الدولة تنضم لأكبر فعالية خيرية عالمية ضد «كورونا»

المصدر: دبي ـ البيان

تشارك الإمارات في الحدث الخيري الإنساني العالمي «عالم واحد: معاً في المنزل»، الأكبر من نوعه، والذي تنظمه مؤسسة «جلوبال سيتزن»، وتبثه قنوات العالم التلفزيونية والرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي بمختلف أنحاء العالم، اليوم.

ومن المستهدف أن يشاهده نحو ملياري شخص على مدى 8 ساعات متواصلة، وبمشاركة وحضور مشاهير العالم لتكريم أبطال الخطوط الأمامية من الأطباء والممرضين والمسعفين والعلماء والباحثين وموظفي الرعاية الصحية والطوارئ والاستجابة السريعة الذين يتصدون لفيروس «كورونا» المستجد ويخاطرون بحياتهم من أجل إنقاذ حياة الآخرين.



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