حليمة الحمادي بصمة متميزة في مشاريع وطنية رائدة

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

تعمل الدكتورة حليمة محمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي في حديقة الحيوانات في منطقة العين وهي من أوائل الموظفين في المؤسسة، إذ كانت الإماراتية الوحيدة ضمن الفريق الذي تأسس لتطوير الحديقة، الدكتورة حليمة وجدت نفسها في المكان الذي يدعم إبداعها ورغبتها في تحقيق التميز والعطاء في خدمة الوطن، فتركت بصمتها المميزة في مشاريع وطنية عدة، وتؤكد الحمادي أن المرأة الإماراتية وصلت إلى المستويات العالية من القدرات العلمية والأكاديمية، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للدولة.

الدكتورة حليمة الحمادي تؤكد لـ «البيان» أنها عملت سابقاً كمهندسة معمارية في مديرية الأشغال العسكرية لمدة 5 أعوام ضمن أول عشر مهندسات مدنيات على مستوى القوات المسلحة، إذ عملت في مجال التصميم وتطبيق المواصفات ومواد البناء وإدارة المشاريع والمناقصات والعقود، كما عملت على اعتماد المخططات التنفيذية المعمارية لقرابة 300 عقد على مستوى الإمارات.

وفي السنوات الخمس اللاحقة انتقلت إلى برنامج «أوفيست» الذراع الاستثمارية الاستراتيجية للقوات المسلحة الذي تحول فيما بعد إلى شركة مبادلة للاستثمار، حيث شهدت خلال تلك الفترة تأسيس شركات ضخمة كانت داعماً قوياً للتنمية الاقتصادية على مستوى الدولة مثل «الدار» العقارية التي عملت بها و«إلياه سات» و«كراكال».

وكنت المدير التطويري لعدة مشاريع منها «مجمع المعمورة المكتبي» و«فلل مشروع حدائق البطين» ومستشفى «إمبريال كوليدج لندن للسكري»، بالإضافة إلى مشروع عالم السيارات في منطقة الشامخة، وفلل شاطئ الراحة، كما انتدبت مستشارة فنية لرئيس دائرة الشؤون البلدية بين عامي 2013 و2018 وذلك ضمن فريق عمل التحول المؤسسي، وفريق الحوكمة.

كما كانت لها بصمة في تأسيس مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء والذي كان سابقاً عبارة عن قاعة صغيرة لتكريم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومع المخطط التطويري أصبحت القاعة مبنى ضخماً يقدم المفاهيم المعمارية للاستدامة على مستوى عالمي.

وتوضح الدكتورة الحمادي: كان أول مشروع مستدام أعمل عليه بهذا الحجم والإبداع والتميز ووجدت نفسي أمام مسؤولية عظيمة لا تمثل الحديقة فحسب بل تمثل الدولة بشكل عام، مضيفة: كان فريقاً عالمياً يفوق 60 فرداً وشريكاً من جهات ودول مختلفة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة والنمسا وغيرها، تم إنشاؤه بموافقة من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لتطوير حديقة الحيوانات بالعين يضم مجموعة من الخبراء والمختصين ساهم كل منهم في عملية التطوير ضمن اختصاصه».

رسالة

تخرجت الدكتورة الحمادي من جامعة الإمارات وتحديداً من كلية الهندسة قسم العمارة الداخلية، ثم أكملت الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال، وكان بحث التخرج لشهادة الماجستير عن رضا المتعاملين ضمن نطاق الجودة الشاملة، فيما كانت رسالة الدكتوراه في الإدارة التشغيلية التي تطرقت فيها إلى تأثير ساعات الانتظار على المتعاملين وانعكاسها وتأثيرها على رضاهم وتحليل نقاط الاختناق من خلال برنامج محاكاة.