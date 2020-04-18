إطلاق مسابقة «تحدي البيت»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة وإدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مسابقة تحدي البيت، لتشجيع الأطفال والشباب على استثمار أوقاتهم بتعلم مهارات جديدة والتأكيد على أهمية التزامهم بالبقاء داخل المنزل، انسجاماً مع الإجراءات الاحترازية التي أطلقتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت المسابقة جميع الأطفال والشباب إلى وضع تحدٍ لأنفسهم لتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات الفنية، والعلمية، والرياضية، والترفيهية والدينية وغيرها، وتصوير التحديات ونشرها على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي مع ذكر حسابَي إدارة سلامة الطفل (@childsafetyuae) والقيادة العامة لشرطة الشارقة (@shjpolice) واستخدام وسم تحدي البيت، ودعوة أصدقائهم وإخوانهم للمشاركة في التحدي لنشر الحماسة والطاقة الإيجابية بين أفراد المجتمع أثناء التزامهم بالحجر المنزلي.

وانطلقت المسابقة عبر فيديو أطلقته القيادة العامة لشرطة الشارقة وإدارة سلامة الطفل، ولاقى انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في الدولة، إذ يبيّن مجموعة من الأطفال وضع كل واحد منهم تحدياً لنفسه ونجح في تنفيذه.