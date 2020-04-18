لجنة الشؤون المالية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تشيد بدعم أوجه الحياة الاقتصادية

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعربت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عن تقديرها لكافة الجهود الحكومية التي بدأت منذ الإعلان عن انتشار فيروس «كورونا»، وما صاحبها من برامج احترازية عالية المستوى تعمل على الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته عن بُعد، حيث أكدت أهمية دور المجتمع الوقائي في الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الرسمية في احتواء انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مشيدة بجهود الكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي وفي القطـاع الأمني وفــــي كافة المؤســـــســـات التي قــــدمت أعمالـــــها على مدار الســـــاعة لتشـــــــارك الجمـــيع خدمة الوطن في هذه الأحداث.

ترأس الاجتماع عن بُعد سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة، وحضره كل من مريم راشد أحمد بن الشيخ، وعبد الله محمد ناصر العويس، وسهيل سالم سويدان الكعبي، وجمال محمد بن هويدن، وعبيد عوض الطنيجي، وعبد الله إبراهيم موسى، وآمنة باصليب من الأمانة العامة للمجلس.