95% نسبة وعي سكان عجمان بأعراض الإصابة "بفيروس كورونا

المصدر: عجمان ــ البيان

أجرى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية دراسة حول مدى الوعي بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وطرق الوقاية منه ومكافحة انتشاره في إمارة عجمان، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 10 أبريل الجاري عبر قنوات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية وباللغات العربية والإنجليزية والأردو بهدف الوقوف على جهود الحكومة في مكافحة الوباء ومعرفة وعي السكان بالإجراءات الوقائية.

وأكدت د.هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية أن الدراسة تأتي في إطار الجهود الحكومية الموحدة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان استمرارية العمل وكفاءته، ودعم جهود الدولة الوقائية في مكافحة انتشار هذا الوباء العالمي.

وأضافت أن الهدف الرئيسي للدراسة الاستطلاعية قياس مدى وعي افراد المجتمع بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وطرق الوقاية منه ومكافحة انتشاره، بالإضافة إلى تفهم إجراءات تقييد الحركة وأهميتها في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وأشارت الحبيشي أن مركز عجمان للإحصاء والتنافسية تلقى من خلال هذه الدراسة العديد من المقترحات القيمة التي تنسجم مع مبادرات الدولة وإمارة عجمان ومن أبرزها إجراء الفحص الشامل المجاني للأسر التي تتضمن أحد افرادها من الأطفال او كبار السن، وتوفير إمكانية الفحص للفئات أو الأفراد المستضعفين مثل المطلقات والأرامل والمتابعة الدقيقة لمساكن العمال، مؤكدة أن الدولة لم تغفل هذه المقترحات وسيتم الاخذ بها وتطبقها على ارض الواقع في الوقت الراهن.

وقد شملت الدراسة التي شارك فيها 1375 شخصاً، حيث تضمنت العينة عددا من افراد المجتمع في امارة عجمان من المواطنين وغير المواطنين من الجنسين الذكور والإناث، وخلصت نتائج الدراسة إلى أن أكثر من 95 % من المشاركين لديهم وعي بأعراض مرض فيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه.

واعتبر جميع المشاركين في الدراسة أن كافة أفراد المجتمع لديهم وعي كافٍ بالمرض، بينما لم يبدِ 45% أي قلق بشأن الأزمة الحالية نتيجة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها حكومة عجمان.

وكما أفادت نسبة 76% من المشاركين بأن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل المصدر الأهم بالنسبة لهم للحصول على المعلومات ومتابعة تطورات الأزمة الصحية الحالية، في حين جاءت المواقع الالكترونية في المرتبة الثانية كمصدر للمعلومات، بينما أوضح 75 بالمائة أنهم يتلقون رسائل تنبيهات الطوارئ عبر الهواتف المتحركة.

وأعرب 94 %من المشاركين في الاستطلاع عن شكرهم وتأييدهم للإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بتقييد الحركة التي تقوم بها حكومة عجمان حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين في الإمارة. بما يكفل تحقيق أقصى درجات النجاح للتدابير الوقائية، التي يتم اتخاذها في امارة عجمان وعلى مستوى الدولة بصفة عامة.