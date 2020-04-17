وجهت الطالبة الكويتية دانة السالم شكرها وتقديرها لدولة الإمارات لاحتضانها الطلاب الكويتيين في وقت صعب .
وأوضحت دانة في تصريحات تلفزيونية انها في الإمارات بلد الأمان والعطاء .
وأضافت ".. عيال زايد الخير فتحوا لنا قلوبهم قبل ديرتهم واحتوونا في الوقت الصعب .. شكراً أهلنا في الإمارات".
دانة السالم.. طالبة كويتية تشكر #الإمارات بلد الأمن والأمان على حسن الاستقبال في الوقت الصعبhttps://t.co/6MflUnlkIb#خليك_في_البيت#كوفيد_19#كورونا_الجديد#فيروس_كورونا#كورونا#COVID19#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/FwI7KNlWZq— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 17, 2020