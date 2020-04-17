دانة السالم.. طالبة كويتية تشكر الإمارات بلد الأمن والأمان على حسن الاستقبال

المصدر: البيان الإلكتروني

وجهت الطالبة الكويتية دانة السالم شكرها وتقديرها لدولة الإمارات لاحتضانها الطلاب الكويتيين في وقت صعب .

وأوضحت دانة في تصريحات تلفزيونية انها في الإمارات بلد الأمان والعطاء .

وأضافت ".. عيال زايد الخير فتحوا لنا قلوبهم قبل ديرتهم واحتوونا في الوقت الصعب .. شكراً أهلنا في الإمارات".