مجلس تنسيق العمل الخيري بعجمان يطلق مبادرة "الناس للناس"

المصدر: عجمان ــ البيان

أطلق مجلس تنسيق العمل الخيري بعجمان مبادرة "الناس للناس"، والتي تقوم على تلقي مساهمات الأفراد والمؤسسات المادية والعينية والدعم اللوجستي، وذلك لمساعدة الساعين لتقديم التبرعات الداعمة للجهود الحكومية، وتمكينهم من توجيه تبرعاتهم إلى وجهتها الصحيحة وعبر قنوات محددة تساعد في الحد من التداعيات الصحية والإنسانية لانتشار فيروس "كورونا" ومن ثم إعادة توزيعها على المحتاجين من الأسر المتضررة.

تكاتف الجهود

وتجسد المبادرة تعاون وتكاتف رجال الأعمال والشركات والأسر الإماراتية في دعم الجهود الوطنية الكبيرة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، وتستكمل نهج العطاء والبذل المتجذر في مجتمع الإمارات وما تقوم عليه دار زايد الخير من قيم إنسانية وحضارية استثنائية.

وقالت مريم المعمري، أمين عام مجلس تنسيق العمل الخيري في عجمان، "أظهر تضافر الجهود الوطنية المخلصة قيم التلاحم الأصيلة والتراحم الذي يملأ قلوب أبناء الإمارات الذين قدموا للعالم نموذجاً فريداً في رسوخ الثوابت الوطنية والولاء للقيادة وقوة الترابط التي تجمع كل من يعيش على أرض الإمارات، وهذا ليس بغريب على دولتنا".

وأضافت "يأتي إطلاق المبادرة لإتاحة الفرصة للراغبين في تأدية واجبهم ومسؤوليتهم لرد الجميل لوطننا المعطاء، والمساهمة في توحيد الجهود للتصدي لهذا الوباء، وتعزيز مساهمة الدعم المجتمعي، للوصول إلى أكبر أثر للمساعدات الإنسانية التي تساند الاحتياجات الطارئة".

وأكدت المعمري أن هذه المبادرة ستمكن المتضررين المحتاجين للمساعدات من تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني https://www.cognitoforms.com/CCCAJMAN/charity، إلى جانب إمكانية التواصل مع مركز عجمان للاتصال 80070 لمساعدتهم في تقديم الطلب.

وأوضحت انه تم وضع آلية لإدارة وتنظيم المساهمات «العينية والمادية»، وإعادة توزيعها على المتضررين بحسب أولوية الأكثر تضررا، وبالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الخيرية في إمارة عجمان".