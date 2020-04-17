تشكيل لجنة عليا للجالية السودانية لمؤازرة الإمارات في مواجهة كورونا

المصدر: الشارقة - البيان

أصدرت الجالية السودانية في الإمارات أمس الأول، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا لـ" المؤازرة والتكاتف" للعمل التطوعي، لمجابهة فيروس كورونا برئاسة الدكتور علي زايد بريمة، رئيس النادي الاجتماعي في أبوظبي، وجاء تكوين اللجنة في ضوء ما آلت اليه الأحوال الصحية الطارئة، بفعل فيروس كورونا، والإجراءات الصحية المقررة واستجابة لمبادرات أبناء الجالية السودانية في الإمارات.

ممثلون

وتتكون عضوية اللجنة من ممثلين من الأندية الاجتماعية في مناطق الدولة كافة، وممثلين من مجلس إدارة النادي السوداني في أبوظبي، وأعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة يختارهم رئيس اللجنة.

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وأشاد ادكتور علي زايد بريمة بالتدابير الاحترازية والوقائية، التي تتخذها دولة الإمارات، حيث أظهرت الحكومة الرشيدة كفاءة كبيرة لمواجهة «فيروس كورونا المستجد» والحد من انتشاره، فيما ذهبت إلى أبعد من ذلك، بعد أن أسهمت في إجلاء الطلاب العرب العالقين في «ووهان» الصينية، في خطوة إنسانية لاقت تقديراً عالمياً واسعاً.

مواقف انسانية

وأشاد زايد باسم اللجنة العليا، بالدور الذي قامت به دولة الإمارات، وقيادتها الرشيدة على مواقفها الإنسانية، وجهودها ومساعدتها في إجلاء ورعاية الطلبة السودانيين من الصين، واستضافتهم بالدولة طوال فترة الحجر الصحي، مؤكدا على أهمية مساندة ودعم الإجراءات الصحية التي اتخذتها الدولة والتقيد بها لحماية المجتمع.

وتختص أعمال اللجنة باستنفار وتوحيد الجهود، لاستقطاب المعينات الممكنة واللازمة التي يقترحها المختصون، وتحديد كيفية توصيلها للجهات المختصة بالحكومة السودانية، وتقديم المساعدات الضرورية والعاجلة للسودان بما يمكن توفيره من معينات تساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا.