تعاونية الشارقة: وفرة في مخزون شهر رمضان مع خصومات تصل 60%

أعلنت تعاونية الشارقة عن تأهبها الكامل لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بتوفير السلع التموينية الرمضانية بأسعار مناسبة للجميع لضمان تلبية جميع الاحتياجات طيلة الشهر في ظل وفرة مخزون السلع من المواد الغذائية والتموينية.

وأكد ماجد الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة عن رفع قيمة تعاقدات التوريد للسلع الرمضانية لتصل إلى 300 مليون درهم، مشدداً على تأمين المخزون اللازم لهذا الموسم مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تضم مخازن تعاونية الشارقة مخزونا سلعيا استراتيجيا يكفي لـ 6 أشهر، بقيمة تزيد على نصف مليار درهم، ما يتيح وفرة كبيرة لتلبية احتياجات المستهلكين.

وكشف عن طرح مجموعة من الخصومات التي تصل إلى 60 % وفق أعلى معايير الجودة والقيمة التي تميز تعاونية الشارقة إضافة إلى اتباع أعلى معايير الوقاية، موضحاً استعداد كافة الفروع لاستقبال الشهر الكريم عبر تنويع مصادر استيراد السلع، خصوصاً السلع الاستهلاكية الأساسية التي تشهد طلباً متزايداً خلال رمضان.

وحث الرئيس التنفيذي جميع متسوقي تعاونية الشارقة على التسوق بشكل منطقي ومسؤول، حيث تتوفر كافة السلع الغذائية بكميّات كافية، خاصة الأساسية منها والتي يكثر استخدامها في شهر رمضان مثل الارز والطحين والزيوت والدواجن واللحوم والسكر، كما أن المخزون الاستراتيجي يلبي الطلب المتزايد طيلة شهر رمضان المبارك.