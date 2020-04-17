شرطة الشارقة وسلامة الطفل تطلقان تحدي البيت للأطفال والشباب

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة وإدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مسابقة #تحدي_البيت، لتشجيع الأطفال والشباب على استثمار أوقاتهم بتعلم مهارات جديدة والتأكيد على أهمية التزامهم بالبقاء داخل المنزل، انسجاماً مع الإجراءات الاحترازية التي أطلقتها الدولة لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد.

ودعت المسابقة جميع الأطفال والشباب إلى وضع تحد لأنفسهم لتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات الفنية، والعلمية، والرياضية، والترفيهية والدينية وغيرها، وتصوير التحديات ونشرها على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي مع ذكر حسابَي إدارة سلامة الطفل (@childsafetyuae) والقيادة العامة لشرطة الشارقة (@shjpolice) واستخدام وسم #تحدي_البيت، مع ودعوة أصدقائهم وإخوانهم للمشاركة في التحدي لنشر الحماس والطاقة الإيجابية بين أفراد المجتمع أثناء التزامهم بالحجر المنزلي.

انتشار



وانطلقت المسابقة عبر فيديو أطلقته القيادة العامة لشرطة الشارقة وإدارة سلامة الطفل، ولاقى انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في الدولة، إذ يبيّن مجموعة من الأطفال وضع كل واحد منهم تحدياً لنفسه ونجح في تنفيذه، منها تحديات رياضية وتعلّم الطبخ، والرسم يومياً، وزراعة عدد من الورود والاهتمام بها، وتركيب مجسم باستخدام قطع الليغو.

تحفيز

وقالت هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل: "جاء إطلاق مسابقة (تحدي البيت)، لتحفيز مخيلة الأطفال، وتنمية واكتشاف مواهبهم وقدراتهم في فضاءات إبداعية ومهارات حياتية مختلفة، بالإضافة إلى دعوتهم للتفكير بطريقة مبدعة ومبتكرة".

وأضافت اليافعي: "إن تنفيذ الأطفال لتحديات أثناء وجودهم في منزلهم يعزز ثقتهم بأنفسهم، إلى جانب أنه يساعد الأسر وأولياء الأمور في ملء أوقات فراغ أطفالهم بأفكار جديدة، وخلق مساحة جديدة للتلاقي الإيجابي والبناء بين الوالدين وأبنائهم".

وأكدت اليافعي على ضرورة اتباع إجراءات السلامة العامة أثناء إجراء التحديات، ويجب أن يكون تحت إشراف الوالدين مع توفير جميع ظروف السلامة مثل اختيار المكان المناسب والأدوات المناسبة.