الإحسان الخيرية تؤجل حملة رمضان أمان للعام الحالي

المصدر: عجمان:(البيان)

أعلن الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية عن تأجيل مبادرة "رمضان أمان 9" إلى العام المقبل 2021، حرصاً على تطبيق النهج الذي انطلقت منه مبادرة "رمضان أمان" في الحفاظ على أرواح الصائمين وسلامتهم، نظراً لما تقتضيه الظروف الراهنة باتخاذ أقصى التدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة العامة للجميع، وللمتطوعين بشكل خاص، ودعماً للإجراءات التي تنتهجها دولة الإمارات للحد من تفشي "فيروس كورونا".

وتوجه الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بالشكر إلى جميع المشاركين في هذه المبادرة على مساهماتهم الفعّالة والدائمة، وعلى رأسهم وزارة الداخلية وإدارات المرور والشرطة، والرعاة الأفاضل والداعمين من القطاعين الحكومي والخاص، وكافة المتطوعين والمتطوعات الذين بذلوا الكثير من أوقاتهم لإنجاح هذه المبادرة على مدار السنوات الثمان الماضية.

وناشد المتطوعين والمتطوعات بالانضمام إلى مبادرة "الإمارات تتطوع" والتي أعلنت عنها اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، والهادفة إلى توحيد الأنشطة التطوعية على مستوى الدولة، عبر المنصة الوطنية للتطوع والتسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني volunteers.ae.