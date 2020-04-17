المقدم حمدان الطنيجي ومحمد خلف ضيفان على "سجايا فتيات الشارقة" في "لقاء مع ملهم"

المصدر: الشارقة- البيان

تستضيف سجايا فتيات الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وفي لقاء خاص ضمن سلسلة "لقاء مع ملهم"، كلاً من المقدم الدكتور حمدان راشد الطنيجي رئيس قسم ادارة الازمات والكوارث بالقيادة العامه لشرطة الشارقة، وذلك اليوم السبت في الثامنة مساء كما تستضيف محمد خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الثلاثاء المقبل بهدف تقديم نماذج ملهمة من المجتمع الإماراتي لمنتسباتها وللأجيال الجديدة من اليافعين والشباب.

تفاعل

وتهدف سجايا فتيات الشارقة من خلال هذه الاستضافة التي ستقام (عن بُعد) عبر اتصال مرئي، إلى فتح المجال للمشاركين من 13 وحتى 30 عاماً للتفاعل مع الملهمين والاستفادة من خبراتهم اليومية وتجاربهم العملية، وذلك في نسخة خاصة تسلط الضوء على ملهمين من خط الدفاع الأول العاملين لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد.



ويتسنى للراغبين بالمشاركة الحضور عبر الدخول إلى الموقع المخصص https://www.123formbuilder.com/form-5389187/meet-an-influencer-2 ، وتعبئة طلب المشاركة.



وتعد سجايا فتيات الشارقة مؤسسة رائدة في تنمية مواهب الفتيات من عمر 13 إلى 18 عاماً وذلك في مختلف الفضاءات الإبداعية، وقد تأسست عام 2004 كإدارة ضمن مراكز الأطفال ثم استقلت عن مراكز الأطفال في عام 2012 بقرار إداري من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.