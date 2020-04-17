"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تقدم 14 مليون درهم دعما لـ"صندوق الإمارات وطن الإنسانية"

المصدر: وام

قدمت " الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف " مبلغا قدره 14 مليون درهم لـ " صندوق الإمارات وطن الإنسانية" مساهمة منها في دعم الجهود التي يبذلها للمساهمة في احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ودرء أخطاره وتداعياته الصحية والاقتصادية عن المجتمع وتعزيزا للجهود الوطنية المخلصة وذلك انطلاقا من الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وتفعيلا لدور الوقف في دعم مختلف نواحي الحياة وأداء رسالته المجتمعية.

و أوضحت الهيئة في هذا الصدد أن مبلغ الـ "14 مليون درهم" يتكون من 9 ملايين درهم تم تقديمها من ريع الوقف وفقا لشروط ووصية الواقفين إضافة إلى وضع بناية "وقف الإحسان" و التي يبلغ دخلها السنوي 5 ملايين درهم لتكون تحت تصرف "صندوق الإمارات وطن الإنسانية" إلى حين انتهاء الأزمة ..مشيرة إلى أن هذا التبرع يظهر أهمية الوقف ودوره الفاعل في كل الظروف والأوقات.

و أكدت الهيئة استعدادها للتفاعل والتناغم مع مثل هذه المبادرات الإنسانية النابعة من جوهر ديننا الإسلامي الحنيف الذي يؤكد على التكافل والتعاون، والمتوافقة مع عاداتنا وتقاليدنا الإماراتية المتأصلة في البذل والعطاء والتسابق نحو أعمال البر والخير في السراء والضراء ليبقى إسم إمارات الخير منقوشا بحروف من ذهب في سجل التاريخ الإنساني داعية الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا و أن يخلف على الواقفين ما أنفقوا أضعافا مضاعفة، وأن يجزيهم على إحسانهم خيرا.