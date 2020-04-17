حمدان بن محمد: الوضع تحت السيطرة.. وواثقون بقدرتنا على تجاوز الظرف الراهن

المصدر: دبي ـ البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أنه لا يوجد في قاموس الإمارات عقبات وتحديات، بل هناك دائماً أمل وفرص، وأننا تتعامل مع الموقف الراهن بكل ثقة في قدرتنا على تجاوز تبعاته، بتضافر الجهود وتعاون الجميع لنتخطى هذه المرحلة ولنستأنف مسيرة النجاح نحو تحقيق كل الطموحات المأمولة لمستقبل وطننا، والقادم دائماً أفضل وأسعد.

وأضاف سموه، خلال ترؤسه اجتماعاً عن بُعد للجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، أمس، بمشاركة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة، وذلك عن طريق تقنية الاتصال المرئي، أن الوضع بحمد الله وتوفيقه تحت السيطرة، وثقتنا كبيرة في وعي المجتمع،.

ورهاننا عليه لتجاوز هذا الظرف العابر، وتحقيق ذلك ليس ببعيد بتكاتف جهود، هدفها الأول والأخير حماية الناس كافة، وأن صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع كانت وستظل دائماً في صدارة الأولويات. وثمّن سمو ولي عهد دبي جهود الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ ودورها المحوري في تنسيق الإجراءات الاحترازية على مستوى الدولة. وأكد سموه أن الإمارات تقدم اليوم وبشهادة العالم النموذج والقدوة في التعامل الناجح مع الأزمات.

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حمدان بن محمد: لا يوجد في قاموس الإمارات عقبات وتحديات.. هناك دائمــاً أمل وفرص