المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولون حكوميون تضافر جهود جميع المؤسسات في دبي، لضمان سلامة المجتمع والحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، وأشاروا إلى وجود خطط استباقية للتعامل مع مرحلة ما بعد «كورونا»، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في دبي.

وثمّن اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ود. عامر أحمد الشريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ورئيس «مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا»، خلال مؤتمر صحافي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن بعد، أمس، بالتعاون مع تلفزيون دبي، التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية المتخذة، مما كان له أثر كبير في الحد من انتشار هذا الفيروس، وتحقيق نتائج مرضية في هذا المجال.

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