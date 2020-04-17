سكّان الإمارات يستغلّون أوقاتهم بشكل أمثل

المصدر: دبي- البيان

كشف استطلاع جديد أجرته شركة Snap Inc عن المصادر التي يلجأ إليها سكان الإمارات للاطلاع على أخبار تفشي وباء (كوفيد19-)، والأساليب التي يتبعونها للبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء خلال هذا الوقت.

وبشكل عام، يشعر 87% من مستخدمي تطبيق Snapchat في الإمارات أنهم أكثر استعداداً للمساعدة في منع انتشار وباء (كوفيد19-) مما كانوا عليه قبل شهر، وفي الوقت نفسه، يتنبه الناس لتجنب المعلومات الخطأ حول الوباء.

حيث يظهر الاستطلاع أن 54% من سكان الإمارات يلجأون إلى مصادر حكومية رسمية للحصول على معلومات حول تفشي المرض، في حين يلجأ 26% منهم إلى مصادر الأخبار التلفزيونية و25% إلى العائلة والأصدقاء.

وبالإضافة إلى الاطلاع بشكل متواصل على الأخبار المرتبطة بوباء (كوفيد19-)، يقضي العديد من مستخدمي تطبيق Snapchat وقتهم في المنزل للقيام بنشاطات تعزز نموهم الشخصي، فقد صرّح 61% أنهم يقومون بأنشطة للرعاية بأنفسهم، بينما يأخذ 43% منهم دروساً عبر الإنترنت، ويقوم 42% منهم بممارسة تمارين اللياقة البدنية، ويتطلع 41% منهم إلى تعلم مهارة جديدة.

ويسعى سكان الإمارات إلى الحفاظ على سلامتهم العقلية خلال هذه الفترة العصيبة، عبر اتباع عدد من الطرق، فعندما سُئل المستطلعون عما يساعدهم أكثر في الحفاظ على الهدوء خلال هذه الفترة، ذكر أكثر من النصف (57%) أنهم يلجأون للاتصال بالعائلة والأصدقاء، بينما صرح 47% منهم أنهم يلعبون ألعاب الفيديو.