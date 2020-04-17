دليل استثمار الطاقات بالمنزل يعزز تطوير مهارات الشباب

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

حدد دليل استثمار طاقات الشباب في المنزل، الذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب، العديد من النصائح التي يمكن تنفيذها من البيت، حيث يعزز الدليل دور الشباب الفعال في التعامل مع الأوبئة، والحد من تأثيراتها المجتمعية، خاصة خلال فترة مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

الخط العربي

وتبدأ النصائح بإمكانية تعلم الخط العربي، فيما يرشح الدليل «موقع اسكتشات ملف شامل عن فن الخط العربي» كدليل إرشادي للخطاطين ومتعلمي قواعد الخط العربي، وفنون الكتابة بأنواع الخطوط العربية المختلفة، فيما شملت النصائح أهمية «البدء بكتابة المدونات» كوسيلة لتوثيق الأحداث والمشاعر.

حيث يجب أن تشارك العالم تجربتك، وتدوين كل ما في خاطرك لتشاركها يوماً ما مع العالم، فيما يمكن نشر المدونات عبر حساباتك على قنوات التواصل الاجتماعي.ونبهت النصائح إلى أهمية «تصميم شيء فيه إبداع» واستلهام أفكار جديدة ولذلك يجب تصفح «Pinterest» لاكتشاف أشياء جديدة، كما يجب الحصول على «دورة عبر الإنترنت» لتعزيز تنافسيتك المهنية أو لتعلم مهارة جديدة، فيما شملت أيضاً النصائح «الاهتمام بالزراعة» في حديقة المنزل مثلاً، لأن الزراعة تبعث الراحة والسكينة والطمأنينة في قلب الإنسان وتساعد على تصفية الذهن.

وطالبت النصائح الشباب بأهمية «تعلم لغة جديدة» ومحاولة «إصلاح أي شيء معطل في المنزل» كالأجهزة الإلكترونية أو قطع الأثاث، فيما بالإمكان «تعلم طبخ طبق جديد» واعتبار ذلك تحدياً، لتفاجئ عائلتك بمهاراتك، أو أن تصنع قهوتك بنفسك أو الشاي المثلج أو كعكة مثلاً، ولفتت النصائح لضرورة «تطوير مهارات الخطابة» فيما ينصح الدليل بالاطلاع على كتاب «Guide to Public Speaking»، كما بالإمكان أيضاً «تعلم النجارة».

صناعة المحتوى

وتطرق الدليل لأهمية أن «تصنع محتوى مرئياً هادفاً»، حيث إننا في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، وجميعنا مسؤولون عن نشر وصنع محتوى هادف، فيما يمكن «العمل على بحث علمي» إذا كنت من محبي كتابة البحوث، فهذا هو الوقت المناسب لتوظيف مهارات البحث العلمي.

كما يمكن «تعلم البرمجة» لأنها لغة المستقبل، ويمكن للشباب الاطلاع على مبادرة «مليون مبرمج عربي»، كما يمكن «تعلم استخدام برنامج Excel لأنه يتيح لك فرصة تنظيم بياناتك وميزانيتك ومعلوماتك، وكذلك يوجد به مميزات كثيرة لتسهيل العمل وتسريعه، فضلاً عن محاولتك أن تكتب مقالاً صحفياً، فربما تكون هذه بدايتك لتكتب في الصحف يوماً ما، ويمكن العمل على نشر المقالة من خلال إرسالها إلى covid@fya.gov.ae.

ويمكن كذلك للشباب تصميم موقعهم الإلكتروني، أو تعلم تصميم العروض التقديمية في معظم التخصصات والقطاعات، حيث ستحتاج لتتعلم عرض الأفكار والتقارير وغيرها، وهذه فرصة جيدة لاحتراف تصميم العروض التقديمية، أو تعلم أساسيات التصميم الجرافيكي، ويمكن الاستفادة من موقع www.skillshare.com، أو تعليم صغار العائلة البرمجة، بطريقة مبسطة فيما يمكن الاستفادة من الموقع www.tynker.com، كما أنه إذا كان لديك مهارة، فيجب أن تخصص ساعة من وقتك لنشر المعرفة حيث إن «خير الناس من تعلّم وعلّم».

دخل إضافي

عرض الدليل نصائح للشباب شملت محاولة الحصول على مصدر دخل إضافي من خلال استغلال مهارات التصميم أو التصوير أو الكتابة أو الترجمة أو حتى الطبخ ومشاركة العالم المهارات، وقال: من الممكن أن تعرض خدماتك، لتدر عليك دخلاً إضافياً، إذ إن كل ما تحتاجه هو حساب للتواصل مع عملائك وعرض منتجاتك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات المتاحة.