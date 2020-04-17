متطوعو «الهلال» يعقمون منافذ البيع بالعين

المصدر: (العين - جميلة إسماعيل)

وزّع عدد من المتطوعين في هيئة الهلال الأحمر بفرعها في منطقة العين ومن خلال حملة «لبيه يا وطن» الكمامات والقفازات على مرتادي الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والمراكز التجارية في العين، إضافة إلى تعقيم صناديق التبرعات التابعة للهلال الأحمر وعربات التسوق.

وقال عبدالرحمن الهاشمي، قائد فريق المتطوعين: «يتحتم على كل متطوع في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها دولتنا الغالية بسبب فيروس «كورونا» المشاركة بفاعلية في الحملات الوقائية وتماشياً مع الجهود الضخمة المبذولة في مختلف أنحاء الإمارات، حرصنا كمتطوعين في هيئة الهلال الأحمر القيام ضمن خطة متكاملة ومعززة بالتدابير الوقائية بعمليات تعقيم دقيقة لعربات التسوق وصناديق التبرعات بالمال والملابس .

وذلك باستخدام مواد تعقيم معتمدة إضافة إلى توزيع نشرات توعوية عن فيروس «كورونا» وطرق الوقاية منه على مرتادي الجمعيات، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم ونحن على يقين بأننا سنتجاوز الأزمة بسلام».

وأوضح أن المتطوعين يقومون أيضاً بوضع عبوات سائل تعقيم اليدين المخصصة للعملاء عند مداخل المراكز والجمعيات وفي كافة الأقسام عند صناديق الدفع.