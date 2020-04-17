دليل الاعتناء بكبار المواطنين يدعو إلى إبعادهم عن العزلة

المصدر: دبي - نورا الأمير

طالب الدليل الإرشادي للاعتناء بكبار المواطنين الذي أصدرته المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع بتزويد كبار المواطنين بالبيانات والمعلومات الدقيقة، وطمأنتهم بالتدابيـــر والمسـتجدات وتزويدهم بالمعلومات الرسمية عن فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة إبعادهم عـــن الوحدة والعزلة والحرص على مناقشتهم وسؤالهم عن تجربتهم مع التحديات في هذه الظروف، والعمل على تسخير وسائل التواصل الافتراضية لتمكينهم من التواصل مع الأقارب والأصدقاء.

كما دعا الدليل الشباب إلى توثيق ذكريات كبـــار المواطنين ســـواء بالكتابة أو التصوير، واقترح على الشباب استشارة كبار المواطنين فيما يريدون فعله، والحرص على الاستماع لهم والتحدث اليهم بشكل دائم.

ويقدّم «دليل الشباب للاعتناء بكبار المواطنين أثناء انتشار الأوبئة» مجموعة من الإرشادات الرئيسة لطرق العناية المثلى بهم في ظل انتشار الأوبئة، والتدابير الوقائية التي تحول دون إصابتهم بالعدوى والأمراض، ضمن جملة من الإرشادات غطت خمسة هي «البيئة والأدوات والمعلومات والتفاعل والتدابير الاحترازية».

ويعزز الدليل فرص إشراك الشباب في الحياة اليومية لكبار الموطنين ويخلق بيئة داعمة متماسكة ينعكس اثرها الإيجابي على كلا الجيلين إذ يوفر مجموعة من الإرشادات المهمة لتوفير الرعاية المناسبة لكبار المواطنين في ظل انتشار الأوبئة.

تحذير

وحذّر الدليل من تجمع الأفراد في غرفة كبار المواطنين، ونصح بترك مسافة كافية معهم، مع المحافظة على النظافة العامة وتخصيص أدوات طعام خاصة لكبار السن، مع توفير الأدوات والاحتياجات الضرورية كالأجهزة الطبية المساندة للفحص اليومي (لقيـــاس الســـكر والضغط والحـــرارة) .

بالإضافة إلى توفير مخزون من الأدوية التي يتناولها ومعرفة طريقة تناول الدواء أو المعايير الصحيحة في حال الحقن، مع تأمين الأجهزة المساندة في الحركة إذا استوجبت الحالة، وتعليمهم طريقة طلب الحاجات المنزلية عبر الهاتف، مع الحرص على تســـجيل كافة الأرقـــام المتعلقة بالحالة الصحية لكبار المواطنين كرقم الطبيب الاستشاري والمعالج الفيزيائي أو حتى رقم العيادة التي تتم فيها المراجعات الدورية.

وأهاب الدليل في حال التعرض لأي أعراض مشـــابهة للإصابة بفيروس كورونـــا ضرورة زيارة التقييم الافتراضي على صفحة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من خلال الدكتور الافتراضي لكوفيد 19 من خلال إدارة تقييم دون أن تكون بديلاً عن استشارة الطاقم الطبي المختص.