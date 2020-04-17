«شؤون التقنية» تناقش تقريرها عن خدمات شركات الاتصالات

المصدر: دبي - البيان

ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي - خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي عن بُعد، عبر تقنية «فيديو كونفرنس»، برئاسة عائشة راشد ليتيم، رئيسة اللجنة - تقريرها في شأن موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات».

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، ويوسف عبد الله البطران، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعفراء بخيت بن هندي العليلي، ومريم ماجد بن ثنيه، وصابرين حسن اليماحي.

وقالت عائشة راشد ليتيم، إن اللجنة أعادت صياغة تقررها في شأن موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، مشيرة إلى أن الوضع الراهن في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، ارتأت اللجنة، إضافة العديد من التوصيات التي تتماشى مع الوضع الراهن. وأضافت أن اللجنة وجهت الباحثين في الأمانة العامة للمجلس، بإعداد تقرير بأهم المبادرات المطروحة من قبل شركات الاتصالات.

وناقشت اللجنة موضوع «الخدمات المقدمة» ضمن المحاور التالية: التوطين في شركات الاتصالات، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وأسعار الخدمات والأرباح والخسائر، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.