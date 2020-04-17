«صندوق الأمل بالإمارات» يقدم الغذاء مجاناً للعمال

المصدر: (دبي - وام)

بدأ «صندوق الأمل بالإمارات» تقديم وتوصيل الغذاء المجاني إلى العمال في الحجر الصحي في سكناهم والمحتاجين من العمال الذين تقطعت بهم السبل وليس لديهم مصدر رزق لتلبية متطلباتهم اليومية خلال الأسبوعين الماضيين تزامناً مع أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

يأتي ذلك بالتعاون مع بلدية دبي والمنظمات الخيرية بالدولة من خلال بنك الطعام مع اتباع جميع التوجيهات التي وضعتها الحكومة للحد من الفيروس.

قام بتأسيس الصندوق هارميك سينغ عام 2019 وهو رجل أعمال مقيم في دبي وقد استعان ببعض الأشخاص ذوي التفكير المماثل الذين عملوا بلا كلل لمساعدة العمال الذين يواجهون مجموعة متنوعة من القضايا والمشكلات بما في ذلك المالية والصحية والتوظيف وما إلى ذلك.

وكان الفريق نشطاً في توفير الإمدادات والطعام خلال شهر رمضان وشارك أيضاً في دعم العمال بالمشورة القانونية وإجراء دروس اللغة.