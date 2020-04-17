تعافي 1095 حالة «كورونا» وإجراء 25 ألف فحص جديد

المصدر: أبوظبي - وام

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 25 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وأعلنت الوزارة أيضاً عن شفاء 61 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ليبلغ مجموع حالات الشفاء 1095 حالة.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن 460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 5 آلاف و825 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين لمصابين من الجنسية الآسيوية بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 35 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.. وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.