مبادرة تبرعات مشتركة في الشارقة غداً

المصدر: (الشارقة - البيان)

تدشن جمعية الشارقة الخيرية بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى وجمعية الشارقة التعاونية غداً مبادرة لجمع تبرعات عينية من المواد الغذائية لدعم مشروع السلة الغذائية الذي تقوم الجمعية بتنفيذه وتوزيعه على الأسر المتأثرة من الأزمة الراهنة، تحت شعار «خليك في بيتك وميرك علينا». ودعا عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي، المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء إلى دعم هذه المبادرة من خلال وضع تبرعاتهم من المواد الغذائية وتسليمها لفرق المتطوعين المتواجدين بمقر ضاحية حلوان ومغيدر والرحمانية .

وذلك للبدء في إجراءات توزيعها على الأسر في بيوتهم ضمن مبادرة «خليك في البيت وميرك علينا»، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة وتوجهاتها للحد من انتشار وباء «كورونا»، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من توزيع 4000 سلة خلال الأيام الماضية.