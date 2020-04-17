مناقشة آلية التصدّي لأساليب تهريب المخدرات الجديدة في ظل «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، اجتماعاً عقد صباح أمس بتقنية الاتصال عن بعد، بحضور العميد سعيد توير السويدي نائب رئيس المجلس، ورؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المهمة.

ووجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، فرق العمل ورجال مكافحة المخدرات على مستوى الدولة بضرورة التصدي للأنماط الإجرامية المتوقعة، والتي يمكن أن يلجأ إليها تجار ومروجو المخدرات كبديل عن الطرق السائدة والمعروفة التي كانوا يتبعونها.

وذلك في ظل القيود والإجراءات الاحترازية والاحتياطات التي تتخذها الدولة والتي تشمل إجراءات إغلاق المطارات والموانئ والمنافذ البرية، وذلك في سعيها لمواجهة وباء «كورونا» المستجد. كما دعا معاليه أعضاء المجلس لتعزيز التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتجاوز العقبات معها من خلال عقد الاجتماعات المشتركة، ومناقشة الأمور العالقة وطرحها على بساط البحث، للوصول إلى أفضل الحلول.

وناقش المجلس الطلبات التي ترد من الراغبين للعلاج من إدمان المخدرات، والإجراءات التي يجب اتباعها في ظل الظروف الحالية، للوقاية من احتمال انتقال العدوى. واطلع المجلس على إحصائيات جرائم المخدرات المسجلة في العام 2019، ومقارنتها بالسنوات الماضية وتمت مناقشة أسباب ارتفاع وانخفاض النسب المسجلة في مختلف مناطق الدولة وبيان الأسباب التي أدت إليها.

كما استعرض المجلس نتائج الضبطيات التي حققتها هيئات الجمارك بالدولة في المنافذ الجمركية خلال العام الماضي، وبعض الأساليب الإجرامية المتبعة في تهريب المخدرات، والإجراءات المتخذة حالياً في عمليات الضبط. وناقش المجلس سياسة إتلاف المخدرات، وذلك باتباع أفضل المعايير الدولية التي تعمل على الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وبالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة.