مكاتب الكاتب العدل الخاصة في دبي توحّد أتعابها

المصدر: (دبي - البيان )

كشف عبد الرزاق القاسم مدير إدارة الكاتب العدل بمحاكم دبي، عن أن هناك عدداً من مكاتب كتّاب العدل الخاصة التي تعاونت في ظل أزمة «كورونا» تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة «كورونا»، وتقليلاً من عبء المواطنين والمقيمين في الدولة.

وذلك من خلال تقديم خدمات الكاتب العدل الخاص بتوحيد أتعاب المكاتب، كما يتم خدمات الكاتب العدل العام عن بعد.وتعاونت هذه المكاتب في ظل هذه الظروف بتوحيد أتعابها للمتعاملين، وضمن المكاتب: «مكتب الميزان لخدمات الكاتب العدل الخاص، وبريميم لكاتب العدل الخاص، وتخليص لخدمات الكاتب العدل الخاص، وحيدر بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية، ومجموعة آراء للمحاماة والاستشارات القانونية، والمركز العالمي للمحاماة والاستشارات القانونية، وحسن الأمين للاستشارات القانونية، والآفاق ومشاركوه – مكتب محاماة، وراشد بن عرب محامون ومستشارون قانونيون، وأحمد إبراهيم للمحاماة، وسعاد محمد للمحاماة».