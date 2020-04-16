50 مليون درهم دعماً لبرنامج "معاً نحن بخير"

المصدر: أبوظبي ــ منى خليفة

بلغت حصيلة المساهمات المالية حتى مساء اليوم الخميس، لصالح برنامج «معاً نحن بخير» الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، 50 مليون درهم، ساهم بها عدد من الجهات والشركات ورجال الأعمال، إذ ساهمت شركة الجرافات البحرية الوطنية بـ 10 ملايين درهم إماراتي، وساهمت جمعية العين التعاونية بـ 10 ملايين درهم، في حين ساهمت غرفة أبوظبي بـ 20 مليون درهم، وتبرع المواطن سلطان راشد الظاهري بـ 10 ملايين درهم.

وأوضحت الهيئة أن الإسهامات المالية ستوجه لدعم الأفراد والعائلات الأكثر تضررا في أبوظبي، ضمن أربعة جوانب رئيسية تشمل التعليم والدعم الصحي والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.

ووجهت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معا"، كلمات شكر وامتنان للعاملين الذين لا يغمض لهم جفن في برنامج معاً نحن بخير والمتطوعين والمساهمين، الذين رسموا بتفانيهم أجمل صور التلاحم المجتمعي، والتعاضد للمضي قدماً، وتجاوز هذه الأزمة، من خلال دعم الجهود الوطنية والمساعي الدؤوبة للحكومة الرشيدة.

ودعت العميمي كافة فئات المجتمع من مواطن ومقيم ليكونوا جزءا من الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة هذا التحدي العالمي، والتكاتف لمواجهة هذه الظروف، والوقوف على أرضية مشتركة لمعالجة هذه الأزمة الصحية الطارئة.