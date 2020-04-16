الامارات تجري أكثر من 25 ألف فحص وتكشف عن 460 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وام

تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و المخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 25 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين و مقيمين و باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن 460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة و جميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة و بذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 5 آلاف و825 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين لمصابين من الجنسية الآسيوية بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خاصة وأنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 35 حالة.

و أعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها و خالص تعازيها و مواساتها لذوي المتوفيين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين .. وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع .

وأعلنت الوزارة أيضا عن شفاء 61 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ليبلغ مجموع حالات الشفاء 1,095 حالة.