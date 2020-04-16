" صندوق الأمل بالإمارات " يقدم الغذاء مجانا للعمال في الحجر الصحي



بدأ " صندوق الأمل بالإمارات " " Box of Hope " تقديم وتوصيل الغذاء المجاني إلى العمال في الحجر الصحي في سكناهم و المحتاجين من العمال الذين تقطعت بهم السبل و ليس لديهم مصدر رزق لتلبية متطلباتهم اليومية خلال الأسبوعين الماضيين تزامنا مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بالتعاون مع بلدية دبي و المنظمات الخيرية بالدولة من خلال بنك الطعام مع اتباع جميع التوجيهات التي وضعتها الحكومة للحد من الفيروس .

قام بتأسيس الصندوق " هارميك سينغ " عام 2019 وهو رجل أعمال مقيم في دبي وقد استعان ببعض الأشخاص ذوي التفكير المماثل الذين عملوا بلا كلل لمساعدة العمال الذين يواجهون مجموعة متنوعة من القضايا والمشكلات بما في ذلك المالية والصحية والتوظيف وما إلى ذلك .

وكان الفريق نشطا في توفير الإمدادات والطعام خلال شهر رمضان وشارك أيضا في دعم العمال بالمشورة القانونية وإجراء دروس اللغة.

و قال هارميك سينغ المؤسس و الرئيس التنفيذي لمجموعة بلان بي : "في الأوقات الصعبة من المهم بالنسبة لنا كمقيمين في الإمارات العربية المتحدة بغض النظر عن المكان الذي أتينا منه أن نقف معا ونوفر بيئة أكثر إنسانية " .. منوها إلى أن الهدف الرئيسي من صندوق الأمل نشر الأمل وفي هذا المنعطف نحن بحاجة لأن نكون قادرين على تلبية أبسط الاحتياجات مثل الغذاء لكن يحتاجه".

من جانبها قالت المحامية الإماراتية جوسلين خير الله وهي عضو مؤسس ومتطوع : "أعطت Box of Hope طاقة إيجابية للعديد من العمال من خلال العمل اليدوي ليكونوا على علم بحقوقهم القانونية والإجراءات القانونية والهدف الرئيسي هو محاولة جعل الناس يشعرون أنهم ليسوا وحدهم وأننا ندعمهم ".