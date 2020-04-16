هيئة الهلال الأحمر تمنح الأيتام 200 طرد صحي في العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

قدمت هيئة الهلال الأحمر مساء اليوم بفرعها في منطقة العين 200 طرد صحي لفئة الأيتام المسجلين لديها وخاصة في منطقتي العامرة والمرخانية وذلك في إطار جهودها الرائدة في تعزيز المبادرات التي أطلقتها الهيئة في المجال الصحي لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) والتصدي له من خلال تقديم عدة مبادرات وبرامج وأنشطة في المجال الصحي لخدمة فئة الأيتام المسجلين بالهلال الأحمر - مركز العين.

وقال سالم الريس العامري مدير مركز العين في حديثه للبيان: تسعى هيئة الهلال الأحمر في شتى فروعها في الدولة على تعزيز دورها على الساحة المحلية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة. لذا لم نتردد مطلقًا في توفير الاحتياجات الصحية لفئة الأيتام وإيصالها لهم حفاظاً على سلامتهم وصحتهم".

وأضاف العامري: "ستواصل الهيئة بذل جهودها الخيرية والإنسانية لتعزيز شتى التدابير والإجراءات الاحترازية من أجل الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، وستكمل بذلك جهود باقي مؤسسات ودوائر الدولة، وتواكب بذلك أيضا توجيهات القيادة الرشيدة لمحاصرة واستباق الفيروس".

وأكد أن دعم الهيئة سيصل حتما لمستحقيه، في سياق اجتماعي وإنساني لا يقل أهمية عن جهود مختلف مؤسسات المجتمع الإماراتي التي تكاتفت معا للخروج من الأزمة الحالية.